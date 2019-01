Cuti Carabajal dio su apoyo a través de un video a la primera peña de Tatiana Oxandaburu

La folklorista de Indio Rico, Tatiana Oxandaburu hará su primera peña para fines de marzo o el primer fin de semana de abril, y allí ratificará el padrinazgo artístico de Cuti Carabajal. Con este excepcional artista compartirá además escenario en la Casa del Folklore de Mar del Plata, este jueves, mientras sigue disfrutando de un presente artístico excepcional. “Me querían incluir como artista de Cultura de la Provincia en 2019, así que estoy viendo eso, y me han llamado para otras fechas en Puan, en Pringles y en Buenos Aires”, le contó Tatiana a LU 24.

“Para mí era muy pronto esto de hacer mi primera peña. Pero la idea surgió de Cuti, que está pensando en retirarse y hacer una gira de despedida de la música. Por eso me propuso hacerlo, podría ser en Tres Arroyos o quizá en Indio Rico. Me encantan las peñas, de hecho a Cuti lo conocí en una peña”, consideró la joven, que compartió con sus seguidores el video de apoyo y promoción de Carabajal a su propuesta.