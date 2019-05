“Cuto” bregó por el Contrato Social, dijo que “puede haber candidata” y que “a Superman lo agarró la kryptonita”

El diputado provincial Carlos "Cuto" Moreno hizo esta noche, en la charla abierta que brindó en instalaciones del Club Quilmes, que marcó el regreso a la escena política lugareña, un llamado a que "participen todos los sectores del peronismo" de cara a las próximas elecciones, deslizó que a nivel local "puede haber candidata o candidato" y sentenció que "a Superman (en clara referencia al intendente Sánchez) lo agarró la Kryptonita".

Ante un auditorio de alrededor de 150 personas, entre ellas los ediles Mercedes Moreno y Sebastián Suhit -los únicos justicialistas del Concejo Deliberante presentes- y referentes del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana, CGT Regional, Mesa Sindical , Alternativa Justicialista y Partido de la Victoria, habló de unidad aunque no dio definiciones.

"En estos cuatro años que no está el peronismo a Superman lo agarró la Kryptonita porque son cuatro años de ausencia y sin obras. Eso lo tenemos que hacer notar. Tenemos una enorme riqueza, una enorme historia local, además de contar con Cristina. Podemos contrarrestar los últimos cuatro años. Y si alguien se dedica a la política con Pichetto bueno que vaya al psicólogo", disparó en el trascurso de su discurso que duró una hora. Asimismo estableció que "el límite es Macri".

"Ningún compañero se tiene que agachar, pueden entrar todos"

También reconoció que "soy hombre del Partido Justicialista, pero con eso no va a alcanzar. Necesitamos de un montón de sectores". En ese sentido, manifestó que "tenemos que tener en el PJ una puerta muy, muy alta para que ningún compañero se tenga que agachar y debe ser ancha para que puedan entrar todos".

"A la presidenta le he dicho que todos adentro"

"Le he dicho a la presidenta que tenemos que estar todos adentro y si alguien mantiene reuniones afuera, con esos hay que hablar para saber qué se hizo mal", reveló.

"No pongo candidatos y nunca di órdenes"

"Yo no puse ni pongo candidatos. A eso lo resuelven los compañeros. A lo sumo ayudo con una opinión, si es que me la piden. A los concejales no les he dado una sola instrucción", desmitificó al comienzo de su disertación.

"Nos merecemos un gobierno peronista"

Al abogar por el Contrato Social "al que hace referencia Cristina", señaló que "todos los sectores somos necesarios, aprendemos de todos" y expresó que "nos merecemos un gobierno peronista". Por eso, pidió trabajar para diagramar una plataforma electoral: "vamos a ganar la Municipalidad cuando seamos capaces de articular un programa para Tres Arroyos de mejoramiento. Nos van a preguntar por qué hay que cambiar a Sánchez y debemos saber explicarlo. Hay que sentarse para hablar qué se puede hacer por nuestro pueblo y acercarnos. Si hay un compañero que se ha ido, equivocándose, veremos qué se puede hacer. Júntense en el PJ y si no pueden armen una coordinadora en la Loma de Campano", exhortó.

"Hay que salir de la bicicleta financiera"

Para finalizar, "Cuto" se refirió a la actualidad nacional al mencionar que "hay que salir de la bicicleta financiera, hay que ir al trabajo y dar mercado interno", afirmó que "no jugamos a desestabilizar" y adelantó que "volveremos al anterior esquema de tarifas" al tiempo que confió que "la primera medida que tomaremos es aumentar las jubilaciones y sueldos. Los únicos que podemos interpretar eso somos los peronistas, después vamos y venimos y nos peleamos".

Además, cuestionó "el casting de los llamados "peronistas racionales, blancos" y advirtió que "el sistema es muy poderoso, nos puede armar una lista interna para debilitar nuestro espacio, no entremos en esa situación".

"Alegre" y con emoción

Moreno se mostró "alegre" por "estar esta noche acá" y se emocionó cuando hizo su ingreso "Coco" Galilea, con quien se fundió en un abrazo.

"Tenemos que ser gobierno, contamos con la Reina de Corazones"

Previamente, la presidenta del PJ Tres Arroyos, Adriana Guerrero, dio la bienvenida a los concurrentes y dijo que "tenemos que ser gobierno". "A la gente la engañaron y nosotros tenemos a la Reina de Corazones", graficó.