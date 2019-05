“Cuto” Moreno, en la previa a su charla: “Los compañeros deben saber que se hará un esfuerzo sobrehumano para que haya una sola lista”

El diputado Carlos “Cuto” Moreno, de visita en LU 24, aseguró que el peronismo “hará un esfuerzo sobrehumano para que haya una sola lista y no existan elecciones internas” tanto a nivel provincia de Buenos Aires como en cada uno de los distritos en referencia a las próximas PASO.

En la previa a su charla en instalaciones del Club Quilmes, el legislador tresarroyense dijo que “se va a resolver, hay mecanismos para hacerlo más allá de que no conforman a todos y todo el mundo tiene derecho”.

Admitió que “estuve dando vueltas para decidirme si hablaba o no” al tiempo que aclaró que no elige a los asistentes. “Quién es “Cuto” para decir quién puede ir o no. Yo sé que a muchos se los llamó y que otros necesitan un homenaje para ir. Todos somos bienvenidos. No hay nadie, por lo menos de parte mía ni de la presidenta Adriana (Guerrero), que diga que alguien no puede ir”.

“Yo me iría conforme esta noche si el peronismo resuelve comenzar a discutir, más allá de los candidatos, qué queremos para Tres Arroyos”.

“Vamos a defender a Macri para que termine su mandato”

Por otra parte, sobre la situación del presidente en uso de licencia de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, Moreno afirmó que “no nos van a venir a vender ningún golpe legislativo, ninguna semana de cuatro o cinco presidentes, vamos a defender a Macri para que termine su mandato, Cristina lo va a hacer. Nosotros vamos a ganar las elecciones, el presidente empieza y termina”.