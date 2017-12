“Cuto” Moreno le echó flit a Mosca: “Espero que no pase a la historia por denunciar penalmente a cuatro pares” (video)

El diputado provincial de Unidad Ciudadana Carlos “Cuto” Moreno brindó un duro discurso en la Legislatura durante la escandalosa sesión del día jueves. Y apuntó en sus palabras contra el presidente Manuel Mosca: "quiero creer que no fue quien denunció penalmente a cuatro pares".

“Este bloque no tiene ningún acuerdo político con nadie acá, ni en ningún lugar o instancia que no sea de cara a la sociedad”, comenzó su alocución el tresarroyense.

“Los peronistas no nos vestimos de diputados cuando las fuerzas represivas ordenadas por Vidal reprimen trabajadores porque no llegamos de una lechuga o de un repollo. Primero somos dirigentes peronistas y la voluntad popular nos puso en este lugar. Por eso, como peronistas, nosotros no podemos sesionar cuando se reprime a los trabajadores, es una situación básica de alguien que se llame peronista”, explicó.

Asimismo repudió “a los que dicen que Mosca es botón, porque no creo que sea un botón, de última usted es víctima. Y si realmente el fiscal ingresó a su presidencia no tuvo actuación de oficio, alguien le avisó, quiero saber y espero que usted no pase a la historia como el primer presidente de la casa del pueblo que denuncia penalmente a cuatro pares”.

“En todos los años de la democracia es un hecho inédito y creo que es muy joven y la presión que ha tenido en estas horas sobre sus espaldas la entiendo y lo relevo de esa historia”, agregó.

“Quiero creer que usted no denunció a cuatro pares suyos, ni que puede alegar miedo a la compañera presidenta de nuestro bloque, porque la verdad que hablaría muy mal hasta de su hombría”, disparó.

“Cuando la casa del pueblo tanto sea a nivel nacional o provincial está rodeada por la policía significa dos cosas: los que estamos acá, estamos en condiciones inaceptables, y la decisión política de impedir el ingreso del pueblo solo se justifica si lo que se va a tratar y votar es a espaldas del pueblo y en contra de sectores de nuestra sociedad.

Yo que he sido diputado desde el 2005 al 2013 del Frente para la Victoria y del Peronismo siempre tuve el orgullo de poder ver a mis amigos y mi familia y decir que cada vez que me senté, no importa el nivel, las horas o el debate que se diera, siempre sesionamos y votamos derechos para la gente, equivocados o no, limitados o no, pero siempre nos sentamos para votar derechos para la gente, por eso duramos lo que duramos y somos los que somos”, expresó.

“Cuando las denuncias se hacen en este carácter, son públicas, no existe la posibilidad de retroceder o de levantarse, porque el fiscal que entró en esta casa si intentara dar marcha atrás por cualquier gestión política, que hay que pensarla antes que hacerla, va a ser denunciado por no cumplir con sus obligaciones que tiene como funcionario público. Entonces tenemos lo que dice el órgano de difusión de Cambiemos que es TN, cuatro diputados de nuestro bloque fueron denunciados penalmente por usted, la verdad que no sé cómo va a dormir esta noche pero es demasiado joven para, si esto es real, pasar a la historia como el primer diputado que denunció penalmente a sus pares. Y la verdad que en algún momento que los llamados acuerdos y obediencia debida se deben plantar, hay que decir que no porque hay un mañana, un pasado mañana y una historia.

“Por último, a qué venimos nosotros acá: a defender a rajatabla la institucionalidad porque los peronistas nunca fuimos funcionarios de gobiernos militares y no venimos a tirar tosca y poner palos en la rueda. A la institucionalidad la rompió el oficialismo cuando pone 11 leyes de manera intempestiva sin tratamiento, sin conocimientos y de espalda a los sectores afectados”, acusó.

“Ustedes generaron este escándalo cuando metieron por la ventana leyes que ninguno de los diputados que está acá, está en condiciones de decir que las estudió, que las leyó y que las puede saber de memoria, no sé cuáles son las urgencias y los artilugios reglamentarios y mire que tengo doctorado en estas cosas yo, que lástima. Y la otra posición que teníamos es cumplir con la voluntad de los que nos votaron y de esa no nos vamos a mover. Fuimos a pedir el voto para ser opositores. El peronismo nunca desestabilizó en la historia a ningún gobierno democrático, respetamos la voluntad pero cuando se usa la represión como arma se está ocultando la verdadera intención que es cerciorar derechos. Con estas cosas no nos van a cambiar, a nosotros nos enorgullecen. Hoy es un día triste para las instituciones”, concluyó al tiempo que advirtió que se iban a levantar e ir porque “no somos cómplices de las estafas que están por venir”.