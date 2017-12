“Cuto” Moreno: “Ser oposición es el mandato de quienes nos votaron”

El flamante diputado provincial tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno, quien fue designado a su vez como Vicepresidente Primero de la Cámara Baja, habló con LU 24 luego de su jura producida ayer en el recinto de la Legislatura bonaerense, y se refirió a su accionar en esta nueva instancia política, luego de haberse desempeñado como diputado nacional.

“Seremos la verdadera oposición”

Moreno sostuvo que “somos la primera minoría, en un bloque de 22 diputados hasta el momento al que se podrían sumar otros con los que estamos charlando”, y sostuvo que “el bloque denominado “de los intendentes”, cuenta con siete u ocho integrantes, y nosotros seremos la verdadera oposición, que es el mandato que nos ha dado la gente”.

“Hay que trabajar para frenar las locuras de la reforma laboral y de meterse con los abuelos”

Estoy recién conociendo a los diputados provinciales, porque entiendo a través de muchos mandatos que en este trabajo deben primar las relaciones humanas y conociendo a la gente es como se logra”, dijo y agradeció a su vez “el apoyo de los compañeros, fundamentalmente del grupo de jóvenes que tuvieron su primera experiencia electoral, a la gente que confió en la propuesta y por la cual hay que trabajar, para poner freno a las locuras estas de la reforma laboral, de meterse con los abuelos, ya no hay que hablar más de “reforma previsional” sino hablar de meterse con los abuelos, y un legislador tiene que pensar en los abuelos y en los hijos al momento de analizarla; es una locura, que hay que tratar de pararla ya, y nosotros tenemos esa responsabilidad cuando se traten las reformas fiscales, porque cuando uno le saca la plata a los abuelos y a los chicos, es porque alguien se la lleva y si uno no puede defender a los que lo votaron, tiene que irse a su casa”, agregó.

No a más aumentos

También se expresó en contra de los aumentos en tarifas, y dijo “creo que es una locura el aumento en las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, algo que se va a ver en el invierno, en los comercios; es una locura hablar de 50 o 70 por ciento de aumento, cuando ya aumentaron un 500 o 700 por ciento, son discusiones que hay que dar y las vamos a llevar adelante; también es una locura aumentar la tasa a la hectárea y una locura aumentar el inmobiliario en los hogares”.

“Seguiré trabajando, ya que uno tiene una función institucional, ayudando en lo que pueda ayudar para llevar cosas para Tres Arroyos y como lo hice cuando pude acompañar las gestiones de intendentes que no tengan mi signo político; acá a uno le pagan un sueldo para que trate de buscar las cosas para los vecinos que tienen el poder popular y te eligen, y con aciertos y seguramente algunos errores se trata de cumplir con el mandato”, relató.

El pacto fiscal es la punta del iceberg

Moreno dijo, al referirse al pacto fiscal firmado por algunos gobernadores con el Gobierno, que “esto es “la punta del iceberg”, porque habla claramente de una convergencia mucho mayor que ésta, por lo que quienes estamos en la oposición vamos a ser opositores en serio, no opositores cuando van a pedir el voto y luego son oficialistas; no, a mí no me van a ver en eso”.

Agradecimientos

Finalmente agradeció “a los compañeros, fundamentalmente a un grupo de jóvenes que hicieron su primera experiencia política, a los votantes, a la ciudadanía que acompañó al espacio conducido por Cristina Kirchner, del cual no nos vamos a mover, y si me equivoco, que cualquier oyente me lo haga saber”.

“Vuelvo a una ciudad que conozco mucho, estudié acá”

Moreno residirá en la capital provincial, según sostuvo “ donde ya alquilé porque no podría viajar constantemente de Buenos Aires a La Plata, vuelvo a una ciudad que conozco mucho porque estudié acá”.