Daiana De Grazia advirtió que no se podrá ir contra el fallo de la Corte sobre pirotecnia

Si bien aún está en Legislación un proyecto que buscaba prohibir la pirotecnia en el distrito de Tres Arroyos, la presidenta de esa comisión en el Concejo, Daiana De Grazia, advirtió que “no se podrá ir contra el fallo de la Corte que declara inconstitucional la ordenanza de prohibición en Pinamar, por lo que quizá avancemos en aggiornar la ordenanza que regula su uso, si es necesario, pero no tiene sentido que prospere la propuesta original”.

“Lo que hoy tenemos en Tres Arroyos es una regulación, por ordenanza sancionada en 2012, para el uso y la comercialización de estos productos, es decir, no hay prohibición. Y tampoco vamos a poder prohibirla en función de este fallo, porque el único resultado sería obtener un nuevo fallo, en este caso en contra del Municipio”, aclaró De Grazia.

En este sentido, se inclinó por “una campaña fuerte de concientización sobre el uso, que muestre cómo afecta a los animales, a los chicos, a los abuelos. En los últimos años, este tipo de campañas han demostrado funcionar y han sembrado conciencia en la gente. El proyecto de prohibición, por el fallo de la Corte, no va a poder seguir adelante. Y otra cuestión de la que se habla es de los ruidos molestos, lo que también está regulado por ordenanza, para lo que habría que trabajar en el sentido de que si se utiliza pirotecnia, se opte por la que apunta a lo lumínico y no al ruido”.