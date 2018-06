Daiana de Grazia: “el Polideportivo no entra en el uso del Fondo de Financiamiento Educativo”

“No tenemos la intención de que se desfinancie la continuidad de la obra, pero para nosotros el Polideportivo no entra en lo que el artículo 46 de la ley de Presupuesto Provincial dispone sobre el uso del Fondo de Financiamiento Educativo, porque consideramos que no es una obra de infraestructura escolar. La infraestructura escolar es para la educación formal y para que se desarrolle el estudio de los alumnos”, advirtió Daiana De Grazia, concejal por Cambiemos, en torno al proyecto que presentó su bancada en Legislación, y que promueve la firma de un acta acuerdo con la Provincia para regular el uso del FFE.

“En su momento nosotros presentamos, como alternativa a la construcción de una obra tan grande, la de crear pequeños centros de acceso al deporte y la cultura en los barrios”, consideró. Al mismo tiempo, De Grazia sostuvo que “con seguridad 120 municipios firmaron voluntariamente esta carta acuerdo, que no sólo establece prioridades y se las muestra a la sociedad, para que se sepa cómo se va a gastar ese Fondo y qué escuelas se van a arreglar, sino que además es una manera de promover la transparencia. Además nosotros ingresamos este tema al Concejo porque nos parece prioritario, hay escuelas que se llueven, otras donde no se arreglan los calefactores, y esto compromete la calidad de estudio de los alumnos”.