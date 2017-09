Daniel Arroyo dijo que “es un riesgo muy grande” liberar el precio del combustible: “El Estado tiene que regular”

Esta tarde, el candidato a diputado nacional por 1País, Daniel Arroyo, visitó las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N°1. En su recorrido dijo que “la escuela es lo mejor que hay en la Argentina, el mejor lugar que tenemos en el país es la escuela, es lo que nos va a reconstruir como país, y ver acá tantos chicos en una Escuela Técnica, preparándose, formándose, que en el último año hacen prácticas profesionales en otras empresas, me llena de orgullo”, y agregó: “Veo en esta escuela futuro. Veo que están formando a los jóvenes para el siglo 21”.

Arroyo estuvo acompañado del director de la institución, Lorenzo Albani, el diputado provincial Pablo Garate, el concejal Julio “Pity” Federico y el director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti.

Elecciones

“En octubre habrá cinco boletas, no hay tanta polarización, hay propuestas de parte nuestra, nosotros tenemos una gran chance de crecer, nos ha ido muy bien en Tres Arroyos. Queremos crecer en toda la sexta sección electoral, en toda la provincia y lo vamos a hacer en base a las propuestas”, dijo el candidato a diputado nacional sobre las elecciones del 22 de octubre.

Además sostuvo: “Somos el partido de las propuestas. Somos el partido que dice no las tarifas arriba del salario. Somos el partido que dice los 11 productos de la canasta básica hay que quitarles el IVA. Somos el partido que propone un cambio en la escuela secundaria, muy en línea de lo que nos está mostrando acá el director de la Escuela Técnica. Somos el partido que planteamos con claridad el tema de la extinción de dominio con los hechos de corrupción, que no solo paguen con la cárcel el corrupto, sino que devuelva los bienes. Somos el partido que planteamos el empalme entre planes sociales y trabajo y que una persona que tenga un plan pueda trabajar, vincular ambas cosas y pasar de un plan social al trabajo”.

“Representamos a la clase media, a los que trabajan. Tengo la idea de que la sociedad nos va a dar una chance, que vamos a crecer, siempre nos pasó que de las PASO a la general crecimos en la elección”, indicó Arroyos.

Liberación del precio del combustible

Finalmente consultado sobre la liberación del precio del combustible por parte del Gobierno expresó que “es un riesgo muy grande, la verdad es que si suben como sube el dólar vamos a tener un lio importante. El Estado tiene que regular, no puede creer solo en el mercado, la idea del Gobierno de que YPF va a establecer un precio sostén, es mucha teoría, yo no hubiera hecho esto, en un contexto donde hay 30 por ciento de pobreza, 35 por ciento de empleo informal, donde los combustibles marcan el precio de las cosas, para el supermercado, para el transportista, para logística, altera todo plantear esto de que se pueda liberar”, concluyó.