Daniel Burchkardt: “En el PJ se van a agotar todas las instancias para tratar de ir todos juntos”

Luego de que en la jornada de ayer parte del PJ de la Provincia firmara un Acta de Adhesión a Unidad Ciudadana, Daniel Burchkardt, dirigente justicialista local, anunció que se van a agotar todas las instancias, para tratar de lograr la necesaria unidad.

“Ayer fue una linda reunión. De los 135 distritos de la provincia, había 126 representados en el PJ y una de las conclusiones fue firmar un acta de adhesión a Unidad Ciudadana y a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que también es una afiliada del PJ. Si bien el Partido Justicialista no conforma el Frente de Unidad Ciudadana, sí es parte de él y todas sus autoridades están trabajando y acompañando esta candidatura, conformando las listas”, aseveró.

Consideró que esta “es una situación particular que la autoridad adhiera pero no acompañe, aunque ya ha sucedido en otras oportunidades. En esta ocasión, hubo compañeros que quisieron internas a las que no se accedió y ante la negativa, se van a agotar todas las instancias, para tratar de ir todos juntos. Se reconoció y ratificó es el liderazgo de Cristina en esta coyuntura”, remarcó.

A nivel local, manifestó que se está conversando y que mañana los distintos espacios que lo integran mantendrán un encuentro “tratando de conformar la unidad con todos los sectores. El pedido fue agoten todas las instancias posibles para hacer lo que nos pidió Cristina”.

En cuanto al rol de Carlos “Cuto” Moreno en toda esta situación, argumentó que “la realidad es que él está abocado a una tarea mucho más altruista que es trabajar en el marco de la unidad y en otros niveles. El siempre tiene una palabra reconocida y superadora por el lugar en el que está, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna conversación formal”.

Sobre el acto en el estadio de Arsenal en el que Cristina Fernández de Kirchner se presentará esta tarde, opinó que “comienza una nueva etapa. Es un día histórico y patrio para reflexionar, volvemos a comprometernos, en pro de los derechos que venimos perdiendo este último tiempo”.