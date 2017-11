Daniel Ravella habló del Enduro de la Primavera

El piloto tresarroyense Daniel Ravella, quien participó en cuatriciclos, habló de lo que fue un nuevo Enduro de la Primavera en Claromecó “fue un fin de semana muy lindo, con mucho público y ruido a motor, estaba un poco retirado en el sentido de asistir a las competencias pero siempre entrenando y vinculado a este lindo deporte. Salió todo bien por suerte, tuve algunos inconvenientes en el cuatri a la hora de salir, luego paré a reabastecer que es obligatorio y lo necesitas, no me arrancó y los chicos me ayudaron y pudimos seguir”.

Además dijo que “para Claromecó es muy bueno este tipo de eventos por muchas razones, hay gente que viene a participar y acompañar a los pilotos, gente que está de sponsors, organización, familias y entidades. Todo esto le da una inyección económica importante al balneario y un fin de semana de color a Claromecó. Es un movimiento muy grande el que se genera”.