Daños en la Parroquia del Carmen: los evaluarán técnicos para determinar cómo repararla

Integrantes del Consejo Económico Parroquial de Nuestra Señora del Carmen dieron detalles de los inconvenientes edilicios que se producen en la sede eclesiástica, y que motivaron la colocación de un cerco de protección para evitar que produzcan lesiones o daños los desprendimientos de mampostería que se vienen verificando desde lo alto hacia la entrada. “El fin de esa colocación no es más que ese, proteger a la gente. El problema es la estructura de la Iglesia, que a ojos vista está muy deteriorada”, admitieron Raúl del Castaño, Franco Cordi y Julián Zarrabeitía.

Los consejeros advirtieron que, tal como se informó públicamente, el edificio parroquial cumplió 100 años hace poco tiempo, y ese centenario pesa sobre su condición actual. “Con el paso de los años se han producido agrietados, desprendimientos, y es difícil, por las alturas y los lugares específicos, como el campanario que aloja la máquina y las campanas, que no suenan porque la torre no lo soportaría, hacer un mantenimiento como el que se puede hacer en cualquier otro espacio, como una vivienda”, reconocieron.

Lo cierto es que si bien se proponen hacer las reparaciones del caso, aún no se conoce cuánto costarían ni cómo se financiarían. “El padre Roberto Buckle está convocando gente para formar una comisión, que a su vez contrate una auditoría profesional que indique qué tipo de daños hay en la Parroquia y cuánto costaría repararlos”, cerraron.