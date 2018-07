Daños en los refugios para guardavidas de Reta: “Se trata de actos de vandalismo”, dijo Toledo

El domingo pasado, desconocidos causaron serios daños materiales en los refugios de guardavidas de los paradores de Reta. Dos de ellos se encontraban abiertos, saqueados y revueltos, con daños de consideración.

El delegado municipal de Reta Oscar Toledo, en diálogo con LU 24, dijo que “se trató de actos de vandalismos y de gente que no viene a hacer algo bueno al pueblo”.

También contó que afortunadamente no se llevaron nada. “Había cosas que son pertenencia de los guardavidas, que no se han podido llevar nada porque no han podido sacarlos de adentro, pero sí han hecho mucho destrozos”, expresó.

Luego comentó: “Es una lástima porque todo eso se ha hecho a pulmón, prácticamente los han hecho los guardavidas, más allá de que nosotros le hemos dado una mano”.

Ante esto Toledo indicó que “la idea es vaciarlos, no dejar nada ahí adentro, y para evitar males mayores. Que estén libres, si se quiere sacarles las puertas, y que vean que ahí no hay nada”.

“Creo que han sido chicos, porque he observado que estuvieron haciendo fogones en los médanos, no digo que fueron ellos, pero pueden ser esa gente que se junta a la noche para hacer fogón, terminen haciendo este tipo de cosas. Es solo vandalismo y gente que no viene a hacer nada bueno al pueblo, es una lástima”, concluyó.