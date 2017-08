Daños totales causó un incendio en una humilde vivienda: Su dueño solicita ayuda

Una dotación de Bomberos Voluntarios debió acudir esta tarde a una vivienda ubicada en Tacuarí 1270 producto de un incendio. Las pérdidas fueron totales.

El dueño de la precaria casa, Claudio Tolosa habló con LU 24 y solicitó a la comunidad ayuda: “Le pido a toda la gente que me dé una mano. No me quedó nada”. Además contó que su mujer y sus dos hijas de 6 y 11 años justo no estaban allí.

“Se me prendió fuego el rancho porque deje la estufa prendida secando todas las cosas, se me llueve todo, tengo una familia pero gracias a Dios hoy no estaban, yo estaba solo ahí y no pude hacer nada. Los vecinos llamaron a los bomberos”, explicó sobre los motivos del incendio.

Para quienes puedan colaborar comunicarse al teléfono 15-347963.