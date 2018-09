Dar el sí pese a la crisis: 75 parejas se casaron en Tres Arroyos en el primer semestre del año

Pese a la crisis económica, a la inflación que golpea a los bolsillos, los bonaerenses siguen apostando al amor: unas 118 parejas por día se casan en promedio en la provincia de Buenos Aires, y aunque la cifra es más baja que el año pasado, es el triple de aquellas que solo apuestan por la unión civil. En Tres Arroyos, en el primer semestre de 2018, unas 75 parejas pasaron por la delegación del Registro de las Personas ubicada en 25 de Mayo y Lavalle, para ratificar su compromiso matrimonial.

De acuerdo a datos oficiales a los que accedió la agencia DIB, en el primer semestre de este año, un total de 21.606 parejas contrajeron matrimonio en el territorio, de las cuales 260 (sólo el 1,2%) fueron entre personas del mismo sexo. En promedio, se refleja que cada día dieron el “sí” alrededor de 118 parejas, una cifra por debajo del año pasado.

Es que durante el período enero-junio de 2017, un total de 26.108 parejas se casaron en la provincia, unas 143 por día en promedio. Es decir, un 20% más que este año. También en 2017 fue más alto el número de matrimonios igualitarios: 301 en el semestre y 713 en todo el año.

Si bien el mayor número de casamientos está en los distritos más grandes como en La Matanza, con 1716 en el primer semestre, se destacan partidos como General Pueyrredón (Mar del Plata) con 1091 y La Plata con 1019. Entre los distritos del interior están Azul con 88 matrimonios; Bahía Blanca 526, Bolívar 52; Bragado 48; Chivilcoy 82; Junín 146; Necochea 163; 9 de Julio 53; Olavarría 216; Pehuajó 38; San Nicolás 289; Tandil 173; Trenque Lauquen 74; Tres Arroyos 75; 25 de Mayo 46; Zárate 178.

Crecen las uniones civiles

En contraposición y a tres años de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, son pocas las parejas que optan por la unión civil, que tiene diferentes aspectos legales que el casamiento. Mientras que en 2016 fueron 11.766 parejas las que optaron por este camino en la provincia de Buenos Aires, en 2017, el último dato disponible, fueron 13.889, un 18% superior. Cabe recordar que el año pasado, los matrimonios contabilizaron 50.775, casi cuatro veces más que las uniones civiles.

Si nos limitamos a lo que dice la ley, sólo el matrimonio genera vocación hereditaria. La unión civil no: sólo a través del testamento puede heredar la pareja. Tanto la civil como la unión convivencial otorgan derechos sobre la vivienda, pero los bienes de la pareja no son gananciales. Uno de los limitantes, en el caso de las uniones es que se exige un tiempo mínimo de dos años de convivencia para acceder. Esto no pasa con el matrimonio, donde el tiempo de relación no es tenido en cuenta al momento de firmar.

