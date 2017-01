“De aquí pa´llá”: un food truck que busca hacerse un lugar en Claromecó

Mariano Gómez es el responsable, junto a su socio, del food truck “De aquí pa´llá”, que desde el fin de semana próximo comenzará a funcionar en Dunamar cuando el tiempo está apto para la playa, y en el Vivero o algún otro sector de Claromecó cuando las condiciones lo ameriten. Con experiencia gastronómica en la villa, Gómez aseguró a LU 24 que decidió llevar a cabo este emprendimiento “para ganar dinero, obviamente, pero también para ofrecer un servicio a los turistas en lugares donde no hay paradores. Para eso empezamos a charlar con los distintos bloques del Concejo para armar una ordenanza, porque no había legislación sobre este tema”.

“Para montarlo buscamos el carrito por Internet, me contacté con un fabricante en Córdoba y traje todos los datos para ver si el Concejo lo aprobaba, porque no podía empezar a trabajar sin eso. El carro es de acero inoxidable, con cocina, plancha, freidora, una barra, todo con controles bromatológicos. Y se ofrecen comidas rápidas, hamburguesas, papas fritas, milanesas, licuados de fruta, lo que ofrecería un balneario pero en zonas donde no están los paradores ni tampoco llegan los vendedores ambulantes, porque hay que cubrir grandes distancias caminando”, explicó.

Gómez consideró que la temporada que se ha iniciado “parece muy buena porque se ha quedado mucha gente después de las fiestas, así que tenemos las mejores expectativas”. Y además anticipó que una vez finalizado el período estival, propondrá cambios en la ordenanza que regula a los food trucks. “Porque estipula que no se puede ubicar a una distancia menor a los 500 metros de otro establecimiento gastronómico porque implica competencia desleal, lo que yo considero que no es así porque yo tributo y paso por los mismos controles bromatológicos que ellos. Y esto, entiendo, no es competencia con un restaurante, es una tendencia que se viene y que en otros lugares convive con los restaurantes porque quien quiere comer algo sentado, con aire acondicionado, no elige un food truck, y para los que sí quieren esta experiencia gastronómica, tiene que estar”.