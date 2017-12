De Benedetto destacó su trabajo a favor del comercio y la industria dentro del Concejo Deliberante

Augusto De Benedetto, hizo un balance de lo que fue su paso por el Concejo Deliberante y destacó su interés y labor por temas vinculados al sector de la industria y el comercio.

“Estoy terminando una etapa. Fue una decisión tomada en conjunto con la Cámara Económica, entidad que presidí. La idea era visualizar los problemas de la industria y el comercio, que deben tener un lugar en el Concejo porque creemos que a veces nos son representados normalmente. Mi postura era que cada uno de los que integraran el cuerpo, podría ocuparse de cosas diferente. Cada uno cumple un rol diferente en el Concejo y respeto el trabajo social de muchos dentro del cuerpo. Por ahí conocen mucho más que yo el problema de un barrio; yo no venía del sector militante, pero si trataba de interiorizarme de lo que pasaba, pero yo venía del sector del comercio y en eso trabajaba. Creo que no hay que ser hipócrita, y saber profundizar y aportar desde lo que uno sabe”, expresó.

Agregó que “cuando entras al Concejo te parece que vas a cambiar el mundo, después te vas dando cuenta y conformando con modificar pequeñas cosas, yo trabajé con algo de turismo, de comercio, de protección animal y cuidado del medio ambiente. Me di cuenta que entras siendo Papa y salís siendo monaguillo”, remarcó con ironía.