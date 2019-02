De Benedetto: “Inflación +baja de ventas: Cóctel letal para comerciantes”

Augusto De Benedetto, titular de la Cámara Económica de Tres Arroyos, hizo referencia a la crítica situación que se le plantea al comerciante local, ante la caída del consumo, los índices inflacionarios, más los costos de alquileres en locales y las altas tarifas de servicios, que hacen que haya ya turnos para más desvinculaciones en comercios y Pymes tresarroyenses, luego de una reunión mantenida con el intendente Sánchez, donde se planteó la posibilidad de suscribir un convenio en marzo para crear los centros comerciales a cielo abierto como existen en Bahía Blanca o Tandil.

“El comercio local está muy golpeado: inflación + baja de ventas= cóctel letal”

Respecto de la situación por la que atraviesan los comerciantes, De Benedetto tuvo una crítica visión al respecto, y opinó que “el comercio local está muy golpeado; se ven locales vacíos, y lo que nos dice el comerciante dia tras dia, son sus preocupaciones por el aumento de tarifa, de los alquileres y la baja de consumo en unidades; hay un proceso inflacionario, lo que da la baja en ventas, y esto es un cóctel letal para el comerciante que pone plata de su bolsillo, de sus ahorros para subsistir, y la Pyme antes de despedir a alguien piensan en que hace”.

“En el Ministerio de Trabajo hay fechas para despedir trabajadores, es una pésima noticia”

Para describir puntualmente la gravedad de la situación, Augusto De Benedetto recurrió a la información que conoce a través de contactos mantenidos en la delegación del Ministerio de Trabajo: “A nivel local hablando con el Ministerio de Trabajo, me entero que dentro del mismo hay fecha para hacer los acuerdos de salida laborales, con 20 días o 30 días, es una pésima noticia porque el empresario está haciendo los acuerdos para la desvinculación de trabajadores, y creo que más allá que es un gobierno con muy buenas intenciones, no tiene la capacidad de implementar medidas económicas a corto plazo que tengan como objeto revertir esto; si no hay un cambio en la política económica vamos a estar más complicados que el año pasado”.

El Convenio para crear centros comerciales a cielo abierto

Asimismo, el presidente de la entidad empresaria tresarroyense informó sobre la reunión que mantuvieron con el Intendente Sánchez, destinada a programar la firma de un convenio entre la CETA y la comuna por la creación de los centros comerciales a cielo abierto.

“Nos ha recibido el intendente charlamos un poco sobre un convenio en el que participa CAME la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, FEBA, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, las cámaras locales, regionales y los municipios, sobre la construcción de centros comerciales a cielo abierto, como existen en Tandil o Bahía Blanca”.

Por qué

“Queremos firmar el convenio con la municipalidad con los representantes de las entidades madres de la Cámara, en el marco de un evento que se realizará el 9 de Marzo, en el transcurso de la Fiesta del Trigo”, acotó.

“El municipio tiene un amplio proyecto de remozar el centro, el que ha quedado parado, por lo que nuestra propuesta es desarrollar diferentes acciones que bajarán las diferentes cámaras y federaciones para concretar diferentes acciones en fechas especiales, siempre promocionando el Compre Local”, sostuvo.

“Una de las posibilidades de desarrollar el proyecto es el uso de calle Colón, y puede haber otras alternativas de acuerdo al asesoramiento que brinden las cámaras y la posibilidad de financiamiento del municipio; además tenemos legisladores locales que pueden apoyar al comercio local gestionando ayuda económica”, agregó.