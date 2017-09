De cara al 22 de octubre: “Pity” le quiere ganar a Cambiemos

Cuando acaba de iniciarse la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre, el primer candidato de 1País, Julio “Pity” Federico, admitió que para las Primarias su estrategia fue polarizar con el vecinalista Aramberri pero ahora buscará “ganarle a Cambiemos”.

“Nosotros no hemos dejado de trabajar, de escuchar a la gente, de manera que la campaña también será seguir trabajando. Porque habrá cosas que no las podremos solucionar, pero siempre escuchamos a los vecinos. Y este espacio, en lo local, ha crecido muchísimo: Sergio Massa estuvo en un 15% en las Primarias y nosotros sacamos el 22%”, indicó Federico, que separa claramente el escenario de esa fuerza a nivel provincial de su construcción en lo local.

“Si queremos ganarle a Cambiemos saldremos a buscar el voto de todos. Yo soy concejal desde hace un año y medio y por ahí la gente me identifica a mí, pero en la lista hay candidatos que representan a muchos otros sectores. Nosotros queremos que nos voten todos”, finalizó.