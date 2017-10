De La Torre visitó Tres Arroyos tras estar con Vidal en Mar del Plata

El Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín De La Torre, visitó la ciudad de Tres Arroyos tras estar presente en el acto de campaña de Cambiemos en Mar del Plata que encabezó la gobernadora María Eugenia Vidal junto a gran parte de su gabinete.

Al respecto en los estudios de LU 24 expresó que “la gente estuvo muy contenta, hubo buen clima y los candidatos que hablaron, hablaron muy bien y reafirmaron posiciones, el camino, la voluntad de seguir participando siendo constructores del cambio, pero no como únicos constructores sino sabiendo que el cambio lo hizo la gente en el 2015 y que nosotros somos de alguna manera emergentes de ese cambio”.

En su recorrido por los diferentes distritos de la provincia manifestó: “Estamos recorriendo por un mandato de María Eugenia (Vidal) tratando de escuchar, tratando de descubrir cuáles son las inquietudes y necesidades de los vecinos, que han ido cambiando las necesidades de la gente y también los lugares y las circunstancias han sido distintas”.

“Hemos tenido sectores bajo mucha agua donde la gente nos pidió que se hagan las obras que hacen falta, en el conurbano siempre se pide temas de trabajo o seguridad y después en el interior de la provincia el tema productivo fue muy fuerte el año pasado, y a lo largo de este año ha ido menguando y la gente ha estado más tranquila. Sin dudas el año 2016 ha sido complejo y difícil, donde le tocó al Presidente tomar muchas medidas difíciles e incomodas, pero que empezaron a dar resultados y la gente lo está viendo”, agregó.

Su llegada a Cambiemos

Tras haber pasado por el kirchnerismo y ser el Intendente electo de San Miguel por el Frente Renovador, De La Torre habló de su llegada al ministerio de gobierno junto a Cambiemos: “Ha sido un camino donde siempre el norte ha sido pensar en lo mejor para la patria, cuál debe ser el lugar donde debo estar yo pensando en lo que es lo mejor para la Argentina. En su momento fuimos parte de un proceso dentro del peronismo y al poco tiempo de estar en un proceso que lo conduzca el kirchnerismo nosotros tomamos la decisión de irnos y de crear el grupo de los 8 con Massa”.

“Todo el proceso fue hablado con él (por Massa), a Sergio lo acompañe hasta el final de las elecciones y después estaba claro que aquella construcción que tenía que ver con la avenida del medio, la sociedad no se sentía identificada por ese lugar de la política, y había que elegir entre uno y el otro y yo decía que la Argentina era un puente colgante entre dos montañas, tenemos que elegir en este momento si nos ponemos abajo a sostener el puente o arriba para voltearlo y estaba claro que mis hijos y mis nietos no me iban a perdonar estar arriba del puente, así que elegí estar abajo y esa es la decisión que tome sin ninguna promesa de María Eugenia”, completó y adelantó que después del 10 de diciembre presentará la renuncia como Intendente para que Jaime Méndez, actual intendente de San Miguel, pueda ejercer sus funciones plenamente y no interinamente.

El voto para este 22 de octubre

Finalmente De La Torre llamó a votar este 22 de octubre a Cambiemos porque “en Tres Arroyos se ha armado un equipo bárbaro y representan claramente esta expresión de Cambiemos. Hay que votar a Cambiemos porque Cambiemos es el cambio que eligió la gente. De cambiar y no ser parte más de las mafias, de no ser parte más del pasado, de no ser parte más de las obras que se prometen y no se terminan, de no ser parte más de que el 54 por ciento de los chicos no terminen el colegio secundario, que la pobreza haya crecido del 7 por ciento al 32 en la Argentina. Nosotros queremos ser parte, y somos parte junto a un equipo que conforma la gente común de a pie de toda la provincia de Buenos Aires, del cambio de todas estas cosas que tanto nos han molestado y perseguido durante estos años”, cerró.