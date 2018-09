De Salim a Nickel: “aguardá que llegue Sánchez, el lunes”

En las últimas horas, carpeta bajo el brazo, y con rostro de preocupación, el actual concejal en uso de licencia, por ser secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Werner Nickel, esperó ser atendido por el intendente interino Guillermo Salim.

De una le planteó que tiene la intención de dejar la Secretaría ante el cúmulo de adversidades que lo vienen acosando y para lo cual no se ven salidas rápidas para aliviar las idas y venidas que genera una responsabilidad de tamaña magnitud.

La respuesta de Salím fue rápida y contundente. “Faltan cinco días para que vuelva Sánchez, sería mejor que el tema lo charles con él”. Y Nickel aceptó el convite, no sin antes derramar un sinnúmero de situaciones que se vienen registrando en los últimos tiempos, que no tienen salida inmediata y hasta el punto tal de percibirse la sensación de una “policía politizada”, lo que no tendría que ocurrir.

La conversación se extendió luego en un clima más tranquilo y el Secretario le habría contado algunos detalles al presidente del bloque de concejales vecinalista hoy a cargo del principal despacho de Rivadavia 1.

Lo de la primavera fue el detonante. A ello hay que sumarle la falta de conexión más fluida de la Policía con las autoridades municipales, los reclamos constantes desde la Comisaría, centrados en el mal estado edilicio de la sede de calle Pringles y una cataratas de otras cuestiones que pasan por el control de tránsito, las horas extras, la relación con la nocturnidad, y el “no sumar” de parte de la oposición, con crítica poco constructiva y sin aportes al menos de sugerencias para superar las adversidades.

Nickel quiere volver a la banca pero no es el ánimo desproteger el área que le confió Carlos Sánchez.