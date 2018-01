Declaraciones de una vecina sobre el “geriátrico del horror”

Norma Lozano, una de las vecinas del “geriátrico del horror”, brindó declaraciones a LU 24 y aseguró que todo lo que supo fue porque se lo contaba el nene autista que vivía allí.

“Un día le pregunte porque no se quedaba a charlar conmigo y me dijo porque Carla no lo dejaba, Carla Barroca es la dueña, entonces yo le decía a mi hijo, pobrecitos que cruz tienen ahí”, contó.

También relató que el nene le dijo que su familia lo llevaba de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo estaba en el geriátrico y que cuando le preguntó que comes ahí le respondió “cualquier cosa”.

Además supo que en la casa no había luz y los abuelos pedían si le podían conectar la televisión para mirar novelas. “Mi hijo entró al lugar para ver si podía hacer la conexión pero resulta que no tenían luz”, dijo la vecina.

Sobre las versiones de que los abuelos permanecían atados expresó: “Si, eso lo sabemos por la boca del mismo chico, yo le pregunté porque no se escapaban y él me dijo que no se escapaban porque estaban atados. También nos contó lo mismo una de las empleadas”.

Para finalizar sostuvo: “Todo esto me causa muchísima pena, mucha tristeza porque uno es grande y no sabe en donde puede caer, pero antes de caer en un lugar donde estaban esos pobres viejos, prefiero morirme ya”.