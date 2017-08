Definición del torneo de hockey sobre césped en cancha del TARHC

Entre hoy y mañana se llevarán a cabo las semifinales y finales de los Torneo Regionales de Hockey sobre Césped en instalaciones del TARHC.

Desde las 10:30 horas, serán las semifinales de Séptima, jugando El Nacional vs. El TARHC y Orense vs. Cazadores.

En Quinta, jugarán desde las 11:30 horas con Dorrego vs. Orense y el TARHC vs. El Nacional.

Y desde las 13:30 horas se disputará la final de Séptima y desde las 14:30 la de Quinta.

En tanto, la actividad del día de mañana tendrá las semifinales de Sexta, desde las 10:30, con TARHC vs. Cazadores y Villa del Parque vs. Dorrego.

A las 11:30, serán las semifinales de Primera entre Cazadores vs. TARHC y Villa del Parque vs. El Nacional.

Por último, a las 13:30 horas se realizará la final de sexta y desde las 14:30 la final de Primera.