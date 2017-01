Del Diario Clarín: El yacimiento Vaca Muerta y la fábrica Istilart

“Parece que la esperanza reside en la Vaca Muerta, cuando en realidad está en la Vaca Viva”. Quien acuñó esta genialidad es Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar. Lo hizo en el lanzamiento del Plan de Bioeconomía de la Provincia de Buenos Aires, por parte de su ministro de Agroindustria Leonardo Sarquis. Así lo expresa un artículo periodístico publicado el fin de semana en el Suplemento Rural del diario Clarín.

Dicen que el concepto de bioeconomía rompió el cascarón de la academia y comienza a impregnar todos los ámbitos de la sociedad. Algunos lo limitan al plano de la energía renovable, donde el concepto está muy claro: ya estamos transitando la era post-petróleo, ya sea porque es una fuente finita, o porque antes que se acabe se terminará el mundo tal como lo conocemos. Pero en realidad instala un nuevo paradigma que va mucho más allá de la cuestión energética.

No es “vaca muerta” vs. “vaca viva”. Son ambas. La primera, es fotosíntesis pretérita. El petróleo y el gas vienen de la biomasa enterrada hace millones de años. La segunda hace referencia a la fotosíntesis nuestra de cada día. Esta visión abre un panorama extraordinario para países como la Argentina, cuya dotación de recursos (naturales y adquiridos) es inagotable. Las dos vaquitas valen la pena.

Especifíca en otro párrafo que “en 1898, nacía en Tres Arroyos una de las primeras empresas metalúrgicas de la Argentina. Juan Bautista Istilart había instalado una fábrica de “cocinas económicas”. Trabajaron, de entrada, más de mil operarios. Todavía no se había descubierto petróleo en el país (el primer pozo surgiría diez años después). Todo funcionaba con carbón (también fotosíntesis vieja), leña y otras fuentes derivadas de la agricultura, como los residuos de cosecha. En la conquista territorial de las pampas, los colonos calefaccionaban sus ranchos y cocinaban con los marlos. El maíz se cosechaba en espiga, se almacenaba en trojas y se desgranaba con máquinas estacionarias”.

Las primeras cosechadoras funcionaban con una caldera alimentada con la paja de trigo. Una cuadrilla embolsaba, otra emparvaba la paja, otros alimentaban la caldera. Llegó el petróleo y la refinería. Un recurso extraordinario, de enorme concentración energética. Cambió el mundo. Llegó el automóvil, el camión, y las máquinas automotrices. La “corta y trilla” sustituyó el engavillado de los cereales de invierno y la maleteada del maíz. La paja y los marlos quedaron en el campo.

Ahora comienza a valorizarse el rastrojo, no ya como alimento fundamental de la fauna microbiana del suelo, sino como fuente de energía. Al mismo tiempo avanza la idea de que la “biomasa”, también fotosíntesis actual, es un recurso fenomenal. Aparecen los cultivos energéticos, como el sorgo, que puede cumplir un papel importante en la entrezafra cañera. Los efluentes de la cría intensiva de animales, que son un problema, empiezan a verse como recursos.

Pero dijimos que no todo es energía. En esta oleada imparable de la bioeconomía, que tiene la característica de ser circular (“economía 360”) hay profusión de brotes verdes. La glicerina, subproducto de la elaboración de biodiesel –donde la Argentina lidera a nivel mundial—es la materia prima con la que Bioceres está desarrollando un plástico que puede sustituir a los derivados de la petroquímica. En Brasil, están usando también la glicerina como plastificante de la fibra de carbono, en lugar de compuestos más tóxicos y difíciles de manejar.

La secretaría de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria de la Nación viene trabajando en estas ideas. Ahora, Sarquís posiciona a la provincia de Buenos Aires como un ariete en la nueva saga. La intención es que la idea se viralice. Que el concepto de bioeconomía sea el leit motiv de un gran proyecto nacional. El de la vaca viva.