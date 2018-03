Delegado de La Bancaria reclamó solidaridad de clientes con las medidas implementadas

El delegado local de La Bancaria, Leonardo Dattoli, habló con LU 24 sobre la realización del cese de actividades programadas de 13:00 a 15:00, durante las jornadas de este lunes, martes y miércoles próximos y la realización de Asambleas, y reclamó a su vez que la gente “se solidarice, haga los trámites temprano”.

Cuadro de situación

“Estuve en contacto con los delegados del Banco Provincia, quienes habían realizado la Asamblea en horas tempranas, dada la problemática que tienen ellos en particular, y en lo que al resto de los bancos nos afecta, el Ministerio ofreció un aumento del 15% en tres cuotas, quieren reducir el bono del Día del Bancario a la mitad, y no nos han pagado el bonus anual, por lo que pedimos a la población que se solidarice y haga los trámites temprano porque a partir de las 13:00 no habrá atención”, describió respecto a la situación que involucra al personal bancario.

Asimismo, indicó que “Banco Provincia pondrá una persona en la puerta de entrada para que les avise, ya que quien llegue 12:45 o 12:50 y tiene unas cuantas personas delante, ya sabe que no la van a atender; en el resto de los bancos se tratará de atender el poco personal con la gente que quede y después arrancaremos con las Asambleas abiertas”.

“Los reclamos son para todo el mundo trabajadores y jerárquicos”

“La Bancaria no solamente está tomando estas acciones por el empleado sino por los jerárquicos también, porque cuando se cobran los aumentos de sueldo ellos también lo hacen los cargos jerárquicos, por lo que es para todo el mundo el reclamo”, argumentó.

Reiteró en pedir que “la gente haga trámites temprano, para no tener inconvenientes ni choques con el personal”.

Posibilidad de un paro la semana entrante

Dattoli anticipó que “la semana que viene seguramente habrá un paro, el que no será el día 3, ya que a todo el mundo se le genera una complicación al estar tantos días los bancos cerrados, y a nosotros también por las cuestiones laborales, la cantidad de gente que va a haber el lunes”.

Recarga de cajeros asegurada

Finalmente, dijo que “no habrá inconveniente en estos tres días en la recarga de cajeros, y sostuvo que “tanto el Ministerio como las cámaras, con el apoyo de Ministerio, con el ofrecimiento que nos han hecho, es inferior a la propuesta del principio; es algo que no se entiende pero que está ocurriendo