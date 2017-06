Delincuentes sustrajeron un auto y chocaron contra una vivienda

Un vehículo se incrustó en una vivienda ubicada en San Luis al 800 esta mañana, luego de que fuera robado mientras su dueño dormía.

Según explicó el propietario de la Renault 18 Break, Eduardo Rodríguez, fue la propia policía quien le comunicó lo sucedido.

“Me despertó la policía que me había secuestrado el auto y resulta que me lo habían robado a la mañana. Llego hasta acá y me encuentro con que se incrustó en una vivienda de San Luis al 800. La han hecho pedazos; es vieja pero era el auto que tenía para andar yo. No sirve más”, dijo.

Rodríguez, comentó que como se trataba de un auto viejo “había escondido la llave abajo del asiento y por lo visto la han encontrado”.