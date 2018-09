Denuncia por la presencia de caballos sueltos en calle Jujuy

“Mediante este medio quiero hacer la denuncia pública de caballos sueltos. Esto sucede en calle Jujuy al 650 entre P. N. Carrera y las vías del ferrocarril”, expresó un lector.

“Dichos animales tal cual se puede observar en la foto en oportunidades están dentro y fuera del lote alambrado (terreno de la Cooperativa Agraria). Gran parte de los días están sueltos en las vías o en la misma calle. Anoche yo me dirigía a mi domicilio y el caballo estaba comiendo en mi vereda, se espantó, y salió corriendo atropellando. Me pregunto, ¿tengo que esperar que lastime a alguien o rompan algún coche?? Llamé al 911, de inmediato me mandaron móvil y calculo que ubicaron a dueños, porque hoy temprano los animales estaban dentro del lote, pero luego tuve que sacar las “bostas” de mi vereda tal cual se ven en la foto”, agregó el vecino.

“Esto no es la primera vez que pasa. He hablado con los supuestos dueños, he llamado a la Secretaría de Seguridad, al 911, pero los caballos cada un par de días andan sueltos como si nada”, concluyó.