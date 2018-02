Denuncia que el hermano del baleado en el barrio Boca amenaza a su hija y nuera

Cesar Del Giorgio, padre del detenido por balear el 1 de febrero a Nicolás Contreras, se presentó en la redacción de LU 24 para denunciar que su hija y nuera están siendo amenazas por Luis Contreras, hermano del herido.

Que tras la denuncia realizada en la Comisaría Primera de Tres Arroyos no reciben protección porque la Fiscalía no la aprueba. “Estoy pidiendo protección para mi hija y para mi nuera que el domingo fueron amenazadas. Resulta que la Fiscalía no dio caso a la amenaza, la Dra. Dello Russo dice que le embarraba el caso, ahora yo quisiera saber qué caso le embarra. El caso es que ella tiró siempre en contra de mi hijo por otras causas anteriores que yo también lo sé y no tengo problemas en declararlo públicamente, lo que yo pido ahora es protección para mi hija, mi nuera y mis nietos”, dijo.

También aseguró no saber si su hijo Leandro fue el autor del disparo porque le dijo que se iba a Chaves y que a Contreras lo conocían desde chico. “Comía y dormía en mi casa, por eso no me cierra que mi hijo le haya hecho eso”, expresó y agregó: “No me cierra, la Fiscalía puso que secuestró un Palio y yo tengo un Siena pero tiene mi patente, o sea que inventaron para poder meterlo preso”.

Robo en la vivienda de su hija

Ese 1 de febrero por la tarde ladrones entraron a la vivienda de su hija y le robaron un televisor plasma de 21’’ marca Philips y una agujereadora, como indica la denuncia.

Cesar Del Giorgio contó que por un chico del barrio sabe que Nicolás Contreras junto a otra persona fueron los autores de ese ilícito. “Creo que todo viene por este caso”, subrayó.