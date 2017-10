Denuncia que le prendieron fuego la cabaña en Marisol y lo estafaron

Hernán Aguirre, oriundo de Morón, envió una nota a LU 24 para “hacer la denuncia, ya que fui estafado por un constructor de la localidad de Oriente partido de Coronel Dorrego y quisiera hacerlo público en un medio como el de ustedes ya que está persona se fue a trabajar a Claromecó captando nuevos inversores”.

Aguirre agrega: “Les cuento brevemente lo sucedido para que me puedan comprender mejor. En el mes de enero realizo un contrato al señor “B” (NdR: el denunciante da nombre y apellido y la justicia deberá resolver) para la construcción de una cabaña en Marisol, partido de Coronel Dorrego.

A la firma del contrato se le hace entrega de $200.000 para comprar todos los materiales para dicha cabaña, a la mitad de la construcción se le entregaría $85.000 y al final de la misma contra entrega de llave $85.000. Se le hace entrega además de $43.000 para una ampliación de último momento. El mismo se firma en una escribanía en la localidad de Azul.

La cabaña contaría con luz / agua / pozo/ aberturas y toda la cabaña terminada con techo de chapa lista para habitar.

En el mes de abril comenzó la construcción hasta ahí todo bien. Se lo colocan los pilotes la base las placas externas de las paredes aberturas y techo de machimbre en ese punto el señor “B” reclama el primer pago diciendo que había llegado a la mitad de la construcción. Siendo falso esto ya que faltaban colocar las chapas de techo. Igualmente transfiero los $85.000 y a los días le pido fotos ya que soy de Morón, Pcia. de Bs. As y no podía ir. Me dice que no le estaba haciendo nada porque por problemas familiares no podía trabajar y que al siguiente lunes lo haría.

Ese mismo lunes a las 19:28 me llama vía Telefónica diciendo que se había prendido fuego la cabaña.

Esa misma noche viaje a Oriente a radicar la correspondiente denuncia y hablando con otro dueño de otra cabaña donde “B” trabajaba me comenta que toda la cabaña mía había sido construida con materiales de su propiedad siendo así que con los $200.000 más los $43.000 nunca compró a materiales para la construcción de mi cabaña y como ya no podía construir más nada porque no tenía ni el dinero