Denuncia que su expareja la golpeó y obligó a tener sexo delante de su beba

Una mujer denunció a su expareja de golpearla y obligarla a mantener relaciones sexuales en presencia de la hija de ambos, una beba de tres meses. El hecho ocurrió el domingo último, y hasta la mañana de este martes, si bien solicitó protección para evitar una nueva irrupción del denunciado, la víctima no había logrado custodia policial ni un botón antipánico, según refirió al acercar documentación respaldatoria de sus dichos a LU 24.

Eliana Andrea Miolo, de 29 años y domiciliada en León bis 1226 de esta ciudad, denunció que alrededor de las 5 de la mañana del domingo pasado, su expareja Johnatan Horacio Abeijón, conocido según indicó como ‘Jony Leguizamón’, irrumpió en su casa ingresando por el ventiluz de un baño, y tras golpearla en el rostro, la obligó a mantener relaciones sexuales mientras la hija de ambos estaba en el mismo cuarto. Según dio cuenta a la policía, antes de cometer los actos descriptos el nombrado guardó consigo el dinero que disponía la mujer en su billetera, a modo de amedrentamiento, y se lo devolvió una vez logrado su objetivo. También amenazó con “matar a palos” a la madre y a los otros hijos de la víctima.

Miolo recordó que ya en agosto del año pasado había efectuado una denuncia contra su expareja, logrando que se dictara una medida de restricción que hoy ya no está activa. De acuerdo a sus dichos, desde aquel momento le hizo saber a Abeijón que no tenía interés en continuar el vínculo entre ambos.

La mujer agradeció el trato que le dispensó la Policía y dijo haber sido convocada para recibir asistencia en la Casa de la Mujer, pero reclamó que se tome alguna medida contra el denunciado ya que aseguró estar “aterrorizada” ante la posibilidad que vuelva a atentar contra ella, o ataque a sus hijos.