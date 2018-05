Denuncia que su hija de 7 años es picada por plaga de pulgas en la Escuela 54

Alejandro Casamayor acudió a LU 24 para denunciar que desde hace un año su hija de 7 años vuelve de la Escuela 54 –ex nacional- toda picada de pulgas y pide una pronta solución.

“Venimos haciendo notas, le hemos dado certificado médico, porque nos piden tres antes eran cinco, para que puedan fumigar. Está lleno de pulgas, es tremendo”, dijo y agregó que la Directora del colegio le dijo que “está en tratativas y que Bromatología no le da la solución, que depende de provincia, pero no fumigan”.

“Me dicen que la culpa es de la Municipalidad, después dicen que es provincial y se pasan la bola para allá y para acá y ya es la tercera o cuarta vez que esta toda picada, pero esta vez está muy picada, dejó unas fotos para que vean”, dijo Casamayor y añadió que “la nena hoy no salió al patio en todo el día, la lleve espectacular y me dijo que anduvo solamente en la galería”.

También contó que habló con otros padres de compañeritos y le dijeron que “fueron tres o cuatro los picados y que uno es alérgico y que se le está cerrando la garganta”.

Para finalizar hizo hincapié en los perro callejeros que se encuentran en la escuela: “Yo veo cuando llevo a la nena los perros callejeros adentro, en el patio, después se pelean afuera del colegio y en cualquier momento van a morder alguno, y antes que pase a mayores algo hay que hacer, si la escuela no nos da una solución o la Municipalidad, no sé”.