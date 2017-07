Denuncian a PAMI por una resolución que avala el ejercicio ilegal de la kinesiología

El Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires (CoKiBA) denunció al PAMI por haber incorporado al servicio de Atención Domiciliaria la categoría “auxiliar en kinesiología” poniendo en peligro la atención de la salud de un sector vulnerable de la población como son los adultos mayores y menores discapacitados. “Con un total desconocimiento de nuestra profesión, desde el Estado se intenta fomentar el ejercicio ilegal de nuestra actividad” explicaron en la institución.

La entidad que agrupa a los kinesiólogos profesionales planteó que la nueva normativa del PAMI permite la actuación de personas que no acreditan formación profesional en los tratamientos de rehabilitación para los afiliados a esa obra social.

Desde CoKiBA advirtieron además a la población, “desistir de la asistencia kinésica promovida a través de PAMI en manos de personas no capacitadas, ni autorizadas profesionalmente, para evitar riesgos y complicaciones severas en tratamientos de rehabilitación”.

La reacción de los kinesiólogos fue luego de la Resolución 0635-17 del PAMI – INSSJP- con fecha 4 de Julio de 2017, por la cual se crea el Servicio de Atención Domiciliaria Integral (ADI), incorporando a los “auxiliares de Kinesiología” para ofrecer asistencia a los afiliados de ese organismo estatal. “Queremos manifestar nuestro rechazo absoluto y enérgico repudio a una decisión que agravia al ejercicio profesional de los Kinesiólogos matriculados y atenta contra la salud de los afiliados” dijeron las autoridades de la institución. “No podemos permitir que los pacientes reciban asistencia de personas que no poseen formación profesional, académica, carentes de título y matricula habilitante para ejercer su actividad en el campo de la salud”.

Como parte de la defensa del ejercicio profesional, el CoKiBA envió cartas documentos al PAMI para que retrotraiga una medida “sin fundamento y maliciosa” y además invitó a 21 Colegios profesionales y Asociaciones vinculadas a la Kinesiología de todo el país a sumarse al rechazo de la resolución de la obra social.

“Es el Kinesiólogo matriculado el único habilitado legalmente para ejercer actividades propias y exclusivas de su incumbencia profesional, con lo cual queda descartada la validez de los “auxiliares de kinesiología” ya que la actividad profesional del Kinesiólogo es personal e indelegable” aclararon en CoKiBA