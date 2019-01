Denuncian a un médico por maltrato y mala atención

José Sánchez acudió a LU 24 para denunciar que un médico de nuestra ciudad por maltrato y mala atención.

Todo ocurrió el sábado 19 de enero cuando llamaron al Hospital Pirovano y solicitaron un médico para atender José Leandro Sánchez, un jubilado de 75 años, que padece de pioderma gangrenosa que se caracteriza por ulceras con pus. En ese momento su padre tenía convulsiones y estaba templando en un día de mucho calor.

“A las 21 horas fue atendido por el médico Daniel García del hospital, trató mal a mi padre, a mi madre y a mi tía. No le midió la presión a mi padre, no le midió la fiebre y tampoco le quiso limpiar las ulceras”, contó.

Luego dijo que se comunicó con su hermana que vive en Buenos Aires y es Licenciada en Enfermería. Ella consultó con médicos de esa ciudad y le dijeron que si su padre no se hacía atender le iban a tener que cortar la pierna y que había que internarlo.

Fue por ello que al día siguiente lo llevó al hospital para que lo internen pero que otro médico, del que desconoce su nombre, le dijo que se vayan a la casa. “Gracias a Dios por medio de mi hermana, hicimos que lo vieran, podría haber perdido la pierna en cuestión de 4 o 5 días”, sostuvo, y al mismo tiempo enfatizó: “No tiene vergüenza la mala atención y quiero que todo el mundo sepa esto para que no vuelva a pasar con estos médicos sinvergüenzas”.

Finalmente su padre hoy fue atendido en la Clínica Hispano y ya se encuentra bien. “Lamentablemente para que te atiendan hay que poner plata”, aseguró.