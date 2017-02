Denuncian apremios ilegales en Gonzales Chaves

Un joven efectivo policial de Caballería, que desempeñaba funciones en La Plata, denuncia que este sábado a la madrugada mientras se encontraba de vacaciones en Gonzales Chaves, la policía lo golpeó ferozmente a la salida de un local bailable.

Se trata de Eric Walter, quien se acercó a LU 24 para relatar el hecho sucedido en la localidad vecina, donde además resultaron con heridas producto de las golpizas recibidas, su primo Axel, que es menor de edad, y su hermano Kevin. Este último terminó internado de urgencia en el Hospital Pirovano de nuestra ciudad por las lesiones sufridas en su riñón.

El damnificado indicó que realizó una denuncia penal contra los efectivos de Chaves y que radicó la denuncia en Fiscalía, pero aún falta tomar declaración a su hermano que hoy recibió el alta del hospital aunque tiene siete días de reposo absoluto.

Los hechos

Según contó Walter todo se inició dentro del local bailable cuando el custodio le pidió que se lleve a su primo porque se encontraba en estado de ebriedad. En el momento en que iban saliendo uno de los custodios empezó a empujar a Walter, este manifestó que no lo hiciera, pero continuó haciéndolo.

Una vez afuera, el custodio empezó a insultarlo, y en ese momento es cuando se acercan dos efectivos de la policía, a uno lo identificó como Ignacio Rodríguez, ya que Walter es oriundo de Chaves y trabajó con él. El otro efectivo policial, que identifica como una femenina, es quien lo golpea y lo intenta reducir.

Luego llegan más policía y es cuando Walter se identifica ante ellos como efectivo policial: “Me doy a conocer como policía, pero no me prestaron atención y siguieron golpeándome y forcejeando conmigo, me ponen las esposas, me zafe de las esposas y es ahí cuando me tiran al piso y comienzan a pegarme”, contó y agregó: “Me suben al patrullero y siguen golpeándome, uno de los policías me aplicó un golpe de puño en la boca, cuando le pregunto porque me pegaba me dijo ‘a los giles como vos me gusta pegarles’”.

En el Hospital

Los tres son llevado al Hospital donde Walter relata que siguen siendo golpeados: “Me siguieron golpeando, me toman del cuello un tal Martin Salinas, me quedó sin aire y me desvanezco, me levantan y me ponen la remera en la cara y me llevan hasta el pasillo del hospital, y escuchaba como le pegaban a mi primo y mi hermano”.

“Una médica no me revisó, y seguían pegándome adentro del hospital, me sacaron para afuera, me pusieron devuelta la remera en la cara y comenzaron a pegarme patadas en la cara, me ponían los brazos para arriba con las esposas puesta y me pegaban patadas en las costillas, se reían, me amenazaron con chuparles el miembro. Me volvieron a trasladar al patrullero y me volvieron a golpear, me hicieron saber que me pegaban porque era de Caballería y que me iban hacer perder la ropa y que ‘así se trabaja en Chaves’”, aseguró Walter.

Con respecto a su primo dijo que vio que estaba en el piso y le pegaban patadas en la cabeza, al hermano le echaron varias veces gas pimienta en los ojos.

“Resistencia a la autoridad”

Desde el hospital son llevados a la Comisaria, “me metieron adentro de un calabozo y escuchaba como le pegaban a mi hermano, mi primo pedía por su mamá porque es menor. Después nos volvieron a llevar al hospital para darnos la salida, ahí si me revisaron, pasaron un parte médico, nos devolvieron las pertenencias que nos habían sacado dentro del calabozo, lo cual mi hermano hace referencia que le faltaba plata y una cadenita”, expresó.

Finalmente manifestó que “el expediente que le armaron fue que me quisieron hacer una requisa afuera del boliche y que me resistí a la autoridad”, y que “por este hecho ya se encuentra desafectado de la fuerza policial”.