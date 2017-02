Denuncian irregularidades y presiones previas a la aprobación de una termoeléctrica en Juárez

El pasado miércoles por la noche, el Concejo Deliberante de Benito Juárez aprobó, con 11 votos a favor y 3 en contra, el cambio de zonificación para la llegada de una termoléctrica en la zona de Barker, a pocos metros del cruce de las rutas 74 y 80, a través de la empresa MSU Energy. El tema ha generado mucha polémica.

El edil Juan Manuel Pérez (FR), que no avala la medida, dijo que “todo esto comenzó hace 22 días que ha permitido un cambio de zonificación para un lote de 2 hectáreas. La subdivisión todavía no está hecha. Fue un trámite exprés.

Luego de un rechazo muy fuerte de la comunidad de Tandil hubo contactos con el distrito de Juárez para ver dónde se podría ubicar y determinaron que el lugar más adecuado era muy cerca de la localidad de Barker y de Vela”, indicó Pérez, quien denunció entre otras cuestiones algunas irregularidades en el expediente –entre ellas un informe ambiental fechado el año pasado cuando el tema se empezó a tratar en enero de este año- y hasta la autorización desde Obras Públicas municipal para movimientos de tierra cuando el expediente no había pasado por el Concejo.

Pérez advirtió también que hubo “fuertes presiones políticas, que denunciaron incluso otros concejales, llamados desde Provincia y Nación y de la concejal tresarroyense Laura Aprile”.

Presencia y votación

Cabe destacar que hubo una importante presencia de vecinos de Juárez, Villa Cacique- Barker y localidades de la región con pancartas y carteles desfavorables con el proyecto, aunque también se manifestaron otros sectores en favor de la generación de empleo.

La votación fue: a favor, 6 del FPV, 2 de Cambiemos, 1 de la UCR, 1 de Unión con Fe y 1 del PRO; y en contra 1 de la UCR –del concejal de Barker J.M. San Roqueondo-, 1 del Frente Renovador y 1 del FPV Agrupación Nunca Menos.