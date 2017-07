Denuncian por Facebook agresión a una menor

Ante la inquietud aparecida hoy en la red social Facebook, donde una persona identificada como Maxi Prada se queja por la no llegada de personal policial tras el llamado por la agresión a una niña en el centro, LU 24 consultó a las máximas autoridades de la fuerza en la ciudad quienes indicaron que uniformados fueron al lugar de los hechos pero al llegar ya no había nadie.

Según se indicó, el llamado ingresó a las 17:35 y el móvil pasó a las 17:39 “sin registrar novedad”.

Al parecer las agresoras se refugiaron en un comercio aunque la Policía no las habría advertido al dirigirse a la zona.

Se confirmó que hasta esta noche no había denuncia radicada al respecto.