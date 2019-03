Denuncian que el Dr. Cabido intentó golpear a un colega en el Hospital, en medio de una discusión por un paciente

Una vecina de nuestra ciudad, Alicia Resser, denunció a través de nuestra emisora que el Dr. Alejandro Cabido, intentó golpear al Dr. García en el Hospital Pirovano mientras cubría el servicio de guardia, y que hasta debió separarlos un grupo de enfermeras y ella misma, en momentos en que prestaba atención médica a un abuelo que la mujer en cuestión había trasladado con personal de Vittal.

“Ayer a las 14 horas se descompensó un abuelo que vive en casa hace muchos años. Llamé al hospital y me dijeron que si tenía PAMI, llamara a VITTAL, quienes llegaron de inmediato. Le hicieron primeros auxilios con el Dr. Daniel García y lo cargaron en la ambulancia y le brindaron oxígeno, mientras fue trasladado al Hospital. Allí lo recibió el Dr. Cabido y cuando me llamaron, vi que estaban todos enojados. Este Dr. Cabido muy enojado con el Dr. García. Tal es así, que dijo que este no era un paciente para traerlo al hospital e internarlo. Este abuelo está bien dijo Cabido, cuando el abuelo estaba casi para morirse. Cabido le quiso pegar al Dr. García y se metieron las enfermeras y yo para apartarlo y los echó a todos del Hospital”, relató indignada esta mañana.

Resser, asimismo, advirtió: “yo digo es un médico que está cumpliendo qué función. No era la forma. Si está mal de la cabeza que se retire del Hospital y le deje el trabajo a otro médico que lo necesite. Se puso re nervioso y violento”, remarcó la mujer esta mañana al tiempo que agregó que Cabido le solicitó inmediatamente que se lleve el abuelo del Hospital, “los echó a los chicos de Vittal, y me dijo que al abuelo me lo lleve en un coche. Este hombre es un desastre”.