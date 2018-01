Denuncian un “mal accionar” de la policía sacando gente que bajaba con autos a la playa

Norma Durán es una vecina que se encuentra veraneando en Claromecó y en el día de hoy le tocó vivir una situación por la que sintió que debía acudir a LU 24 para que la gente se entere de lo que le sucedió. Según relató, en la primera bajada de autos en la costa de Claromecó, un policía se encontraba sacando gente que se hallaba en la playa con sus vehículos, fuera de la zona de baños, porque, según sus dichos, a una persona le molestaba la visión. Luego la mujer tuvo un entredicho con una fotógrafa de un medio local y también aprovechó para mencionar lo ocurrido.

Durán contó que “estaba caminando por la playa, me puse a hablar con unos amigos, vi a un policía que venía sacando gente con vehículos y no entendía por qué los sacaba, a ver si era privada o si alguien había comprado la parte de la playa. Nos dicen que todos los años pasa lo mismo, que no dejan estacionar, parar, en lo que es la bajada”.

La mujer también agregó que “me pareció mal el actuar de la policía, que tiene que actuar de otra forma, sacando gente y chicos jugando. Después apareció una señora que era periodista sacando fotos y me gritó “patotera” o algo de atrás, le fui a preguntar a ella por orden de quien nos sacaba fotos ahí, me dijo que me iba a escrachar la camioneta ¿Ella sacó fotos con orden de quién?”.

“Había mucha gente enojada, los echaban de la playa. Claromecó vive del turismo de Tres Arroyos y tiene que cuidar al turista, no me parece echar a la gente de esa manera”, manifestó.