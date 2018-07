Denuncian un presunto intento de secuestro de una menor en Claromecó

Se hizo público a través de las redes sociales un caso de presunto intento de secuestro de una menor en Claromecó.

Los damnificados dieron a conocer que un hombre mayor preguntó dónde quedaba la calle 27 y mientras la menor le explicaba, la agarró del brazo. “Por suerte pude soltarme y salí corriendo”, escribió la chica. También dijo que el individuo circulaba en una camioneta gris.

La denuncia fue realizada por la menor junto a su familia en la oficina de Política de Género de la Comisaría 2° de Claromecó, donde se dio una descripción del vehículo y los rasgos físicos del hombre. Tomó intervención la Comisaria de la Mujer de Tres Arroyos y la Fiscalía.

Según pudo saber LU 24, la policía de Claromecó tomó conocimiento del hecho a través de las redes sociales, ya que no se trata de un delito, aunque prefieren mantener reserva para no alentar el miedo en la población.

A modo preventivo se decidió implementar un dispositivo de seguridad para identificar el vehículo y al hombre descrito, y poder saber qué motivó a esta persona a tomar del brazo a una menor con intención de retenerla.

La Comisaria de Claromecó si bien admite el suceso que tomó estado público, y sobre el cual hay una denuncia formal, considera que no debe encuadrarse como un intento de secuestro.