Desapareció el perro de la vereda de su casa y lo encontró en el Refugio Canino castrado

Una mujer denuncia que integrantes de PACMA se llevaron a su perro cuando se encontraba en la vereda de su casa en Sadi Carnot 1273 y lo castraron sin preguntar.

Sara Juárez se acercó a LU 24 para contar este hecho que le sucedió hoy a las 12 del mediodía cuando sacó un rato a la vereda a Ciro, su perro caniche negro, y que poco tiempo después había desaparecido.

Fue a través de una publicación de Facebook que pudo dar con una señora que lo había tenido. “Nos comunicamos con esa persona y nos dijo que estaba en La Rioja al 500, fuimos y esta señora nos dijo que ya no lo tenía, volvimos a nuestra casa. Al rato viene esa señora desesperada y nos dice que el perro se lo llevó PACMA y que se había querido llevar los perros de ella porque los querían castrar, pero se llevaron el caniche”, expresó.

A las 17 horas fueron al Refugio Canino y encontraron a Ciro. “Ya estaba castrado, no entiendo porque hicieron eso, ¿el perro no tiene derecho de salir a la vereda?”, se preguntó Sara.

Aclaró que el perro tenía un collar rojo, pero cuando se lo devolvieron tenía otro.

Sobre la respuesta de PACMA dijo: “Me dijeron que ellos no tenían la culpa, que eran empleados y que lo había realizado Lucia Gardey y que me comunicara con ella”.

Para cerrar manifestó: “Quiero avisarle a la gente que tenga cuidado con sus perros, con sus mascotas porque no es así, porque lo encontraron en la vereda, agarrar el perro y tomar esa decisión sin preguntar”.

Tenencia Responsable de Mascotas

En respuesta a este caso, la Directora de Bromatología, Lucia Gardey explicó por LU 24 que existe una Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas que indica que ningún perro puede estar suelto en la calle.

“Hay una ordenanza desde el año 2003 que está prohibido dejar el perro suelto en la calle, está bueno difundirlo y que la gente lo sepa porque en realidad todo perro tiene que tener una correa y tiene que tener un dueño que lo está paseando con la correa”, expresó.

Además detalló que “en Tres Arroyos tenemos una sobrepoblación canina preocupante, cualquiera lo puede ver cuando recorre los barrios y de esto se trata la Tenencia Responsable de Mascotas. Lo que establece esta ley es que cada dueño tiene que ser tenedor responsable y eso implica entre otras cosas nunca dejar suelto al perro para que uno pueda identificar quién es el dueño”.

Mencionó que quien levanta perros de la calle es un vehículo de PACMA, lo hacen todos los días y dejó en claro que nadie viola la propiedad privada. “Los perros se levantan de la calle”, dijo y aconsejó que todas las mascotas deberían estar ‘chipiados’ para que se pueda identificar al dueño.