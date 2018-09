Desarrollo costero: despachan por mayoría la derogación de la ordenanza y expondrían al Municipio a una demanda

Unidad Ciudadana y Cambiemos lograron dar despacho de mayoría a la derogación de la ordenanza 5981 del 2009, lo que podría afectar el proyecto de desarrollo costero de la firma Dunamar SA, y expondría a la Municipalidad de Tres Arroyos a una demanda, tal como lo anunció oportunamente su propietario Alejandro Burgauer. Así lo indicó el presidente de esa comisión, el vecinalista Santiago Orfanó. “Habíamos decidido seguir analizando el tema, efectuando consultas al OPDS y a otras áreas provinciales, y esperando que se expidieran porque consideramos que esto excedía las facultades municipales, pero estos bloques decidieron darle despacho por mayoría. Las consecuencias todavía no están claras porque en este tema hay muchos grises, porque incluso la normativa vigente es contradictoria en varios puntos; el discurso de la oposición es que con esto no va a pasar nada, pero el propietario de Dunamar SA opina lo contrario”, admitió el edil, quien dijo no saber si hay una cuestión política a leer en esta decisión.

Por otra parte, anunció que se arribó a un acuerdo para dar despacho al proyecto para ampliar la zona recreativa en Dunamar desde el final de Barlovento hasta la bajada, propiciando que no circulen vehículos en esa zona y que se oriente el tránsito en un único sentido, hacia Reta, reduciendo los inconvenientes en el lugar. Y también se despachó el proyecto de Unidad Ciudadana para un espacio público o plazoleta propuesto por los Scouts de Claromecó.

Prorrogarían la concesión al camping de Reta

Por otra parte, Orfanó adelantó que se estudia la prórroga a la concesión del camping de Reta, que causó polémica por estos días, y que según indicó “se debió a una cuestión de ordenamiento de concesiones, que en este caso ya estaba vencido, pero en ningún momento se buscó perjudicar ni a los concesionarios ni al turismo en la localidad”.