Desarrollo Social asegura que Mónica García no hizo pedido alguno entre 2011 y 2018

El área de Desarrollo Social municipal brindó informes a la Comisión de Familia del Concejo Deliberante acerca de Mónica García, vecina de esta ciudad oportunamente beneficiada con una vivienda del Plan Plurianual y que posteriormente denunció que no había sido objeto del cambio de barrio que esperaba, y en torno a esta situación se advirtió que la mujer no realizó trámites ni pedido alguno ante esa cartera entre los años 2011 y 2018. “Así lo indican en una nota desde Desarrollo Social, por lo que como además ponen a disposición los expedientes vinculados a la vivienda en cuestión, los hemos solicitado para contrastar los trámites realizados en función de la normativa vigente relacionada con viviendas sociales, porque entendemos que si esa vivienda no se usó, debió ser restituida a Desarrollo Social para ser reasignada”, indicó la concejal Tatiana Lescano, de Unidad Ciudadana.

En otro orden de cosas, indicó que están pendientes de respuesta algunos expedientes de la Comisión, mientras que se dio despacho (ver nota aparte) al proyecto de ordenanza sobre bajada accesible y silla anfibia.