Desarrollo Social: cada vez más demanda para afrontar necesidades básicas

Una demanda de asistencia basada en la imposibilidad de numerosas familias de afrontar el pago de gastos de la vida cotidiana, como el alquiler pero con cada vez mayor frecuencia servicios básicos como la luz y el gas, y un número prácticamente constante de 100 a 120 denuncias por violencia familiar forman parte de la agenda de trabajo diaria de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos. Marcelo León, su titular desde hace dos meses; la licenciada Fernanda Alvarado, a cargo del área de Niñez, Adolescencia y Familia y Celina McKenna, al frente del Servicio Social, que junto con Vivienda son las tres grandes áreas en las que se divide la cartera, dieron detalles del abordaje diario de estas problemáticas.

“Tenemos una demanda constante de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de acceso al trabajo formal, y lo que está apareciendo también es la cuestión concreta de no poder pagar alquiler, y ahora los servicios básicos como la luz y el gas. Los ingresos desde la informalidad, contando las asignaciones familiares, no superan y con mucha frecuencia ni siquiera alcanzan los 10.000 pesos, con los que es muy complejo afrontar las necesidades diarias. Para eso nos hemos organizado con una mayor presencia en las salas barriales de los trabajadores sociales, que están allí cuatro horas diarias, y el resto del tiempo atienden aquí, junto conmigo y otras dos personas más, a la gente que se acerca a la Secretaría. Lo fundamental es escuchar a la gente, ver lo que le pasa, porque detrás de la imposibilidad de pagar un servicio, aparecen problemas más complejos, que en general derivan de la falta de inserción laboral que se está sintiendo no sólo aquí sino en todo el país”, sostuvo Marcelo León.

Destacó, entre otros programas que están funcionando, el trabajo de la bloquera, que con la producción de unos 400 bloques diarios –un módulo habitacional con baño demanda unos 700- está pudiendo brindar algunas soluciones a la demanda vinculada a la vivienda y sus problemáticas. Y puso énfasis a la ayuda a instituciones de la comunidad que se ocupan de demandas específicas en varias áreas, que se concreta mediante subsidios y otros mecanismos de asistencia.

Mujeres emprendedoras

Celina McKenna, por su parte, lleva adelante entre otras iniciativas un programa de Mujeres Emprendedoras, que este año ha crecido exponencialmente y permitirá que unas 20 tresarroyenses se capaciten mediante un convenio con el Centro de Formación Profesional y puedan desarrollar alguna actividad laboral que les permita hacer frente a sus necesidades. “Esta fue una decisión del Servicio Social que veía una demanda constante de trabajo por parte de mujeres que generalmente están al frente del grupo familiar y requerían algún tipo de ayuda económica, y lo que buscamos es posicionarlas desde otro lugar. Cada trabajador social seleccionó a dos o tres mujeres por barrio, relevamos sus intereses y fortalezas, y buscamos capacitarlas para potenciar sus habilidades para el trabajo y empoderarlas en relación con esto. Así, con el convenio con el CFP, se les garantizó una vacante para que pudieran capacitarse, y también trabajamos con Desarrollo Social de la Nación con herramientas como emprendimientos y Monotributo Social, para que pudieran tener su proyecto laboral. Les dimos una beca mensual que les permitiera sostenerse mediante cursaron, y obtuvieron algo que para muchas era muy importante, que es el certificado de capacitación. El año pasado fueron 10 mujeres, cuyos emprendimientos están trabajando, y este año trabajamos con 20”, describió.

Familias de acogimiento

Por su parte, Fernanda Alvarado manifestó su preocupación por la aparición de problemáticas de salud mental en niños, que demandan la necesidad de pensar en dispositivos específicos para su abordaje ya que exceden la respuesta terapéutica más tradicional. “Problemáticas de violencia sostenidas, de negligencia y abuso y también estas cuestiones sociales y económicas impactan muy fuerte sobre los niños. Nos aparecen problemas muy graves, niños muy desregulares, y cada vez a más tempranas edades, y esto requiere otro tipo de intervenciones que entre todas las instituciones vamos pensando. Y es cierto que es complejo recibir a un niño fuera de su familia de origen. Nosotros contamos con el dispositivo del Hogar pero necesitamos familias que puedan contener, para lo que no estamos pensando ni un armado con mamá, papá y hermanitos o determinadas condiciones económicas, sino la disposición para contener, para acompañar, algo para lo que es preciso que la gente sepa que los equipos de la Secretaría acompañan, estamos para supervisar y brindar el apoyo necesario”, aseguró. Los interesados siempre son bienvenidos en la Secretaría, es importante saber que las medidas de abrigo no se prolongan más allá de los 180 días, y que apostar por una mejor calidad de vida para los niños tresarroyenses es una buena razón para hacerse presente.