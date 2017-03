Descartan que haya menores viviendo en una carpa

Un llamado anónimo alertó al Servicio de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que funciona bajo la órbita del área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Tres Arroyos, acerca de la situación en la que viviría un grupo familiar, que incluye menores de edad, en una suerte de carpa construida en Ameghino 1400.

Sin embargo, no hubo intervención del Servicio ya que se logró determinar que los menores no residen en el lugar, sino en otra vivienda de la ciudad, están escolarizados y no se encuentran en riesgo.

No obstante, desde el Municipio se le sugirió al propietario de la tierra que radique la denuncia correspondiente para evitar una usurpación actual o futura, teniendo en cuenta que es un terreno privado.