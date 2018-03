Descubren que las acusadas de robar en “Verde Limón” sustrajeron prendas en otro negocio de la ciudad

Tras el robo ocurrido el viernes pasado en el local de ropa “Verde Limón”, su propietaria Cristina Marconi acudió a la DDI para reconocer las pertenencias que le había sustraído dos mujeres.

En el lugar estuvieron presentes el titular de la DDI, Pablo Doré y el instructor de la Fiscalía de Facundo Lemble, el Dr. Marcelo Valderey. Allí Marconi reconoció su billetera, documentos y tarjetas, pero no los 18 dólares que se secuestraron, ya que ella tenía billetes de 100 dólares.

También contó que había muchas cosas que no le pertenecían entre la que describió dos camperas del negocio “Más guapa que cualquiera”, y que llamó a la dueña para avisarle.

Se trata del local que está ubicado en Av. Belgrano 902, y su propietaria Rosana Menna dijo que no se había dado cuenta del faltante pero reconoció que las prendas eran suyas.

“Me cayó como una balde de agua fría, no tenía ni idea de esto. El viernes tuve mucha gente y no me di cuenta”, dijo a LU 24 Rosana y agregó: “Casi me muero porque nunca me di cuenta cuando me robaron, ni en qué momento, ni quién fue”.

“Realmente estoy muy sorprendida y no puedo creer que me haya pasado. Jamás vi algo anormal, eso es lo que me extraña, tenía cinco chicas que eran mis clientas y no recuerdo esas dos personas. Creo que me anulé porque me cayó muy mal esto”, resaltó Menna. En tanto indicó que todavía no le restituyeron las prendas.