Desde Arena Sport consideran favorable la implementación obligatoria del posnet

A partir de este mes de abril todos los locales comerciales tienen que disponer de posnet para realizar cobranzas con tarjetas de débito y crédito.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió que habrá multas que van desde los $300 a los $300.000 pesos para quienes incumplan con dicha normativa.

Aún hoy día, son muchos los empresarios que le escapan a la utilización del posnet, lo que genera perjuicios para los clientes que si o si tienen que abonar sus compras con dinero en efectivo.

Consultado por LU 24, desde Arena Sport, su propietario Theo Nguyen, dijo que “me parece que está bien que todos los comercios tengan por obligación para trabajar con débito, efectivo casi no hay en la calle, es todo electrónico hoy en día y hay que modernizarse”.

“El 80% de nuestras ventas son electrónicas, débito o crédito. A mí me interesa vender, no me puedo quejar por una venta y me saquen 10 o 15%, no deja de ser una venta más hoy que está todo tan quieto”, agregó.

“Para mí lo debieran tener todos al posnet, no sé cómo hace para trabajar el que no cuenta con el mismo. Hoy en día no se pueden perder las ventas”, remarcó.

“Nosotros hemos abierto un nuevo local, el negocio andaba bien en calle Betolaza y por eso nos hemos mudado a un lugar más grande en Chacabuco 379. La ropa deportiva se busca mucho, también los suplementos y los accesorios, es algo específico, aunque he visto muchos comercios quietos", concluyó.