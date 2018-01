Desde ATCOA desmienten acusaciones por el audio del pago de la oblea: “Fue todo una joda armada”

El delegado regional de ATCOA, Mario Rodríguez, junto al camionero Juan Expósito, convocaron a LU 24 para aclarar la situación que se generó hoy a partir de un audio de WhatsApp que se viralizó.

Expósito le pidió a Rodríguez que le envíe un audio solicitándoles a los camioneros el pago de una oblea por cosecha con el motivo de hacer una broma, algo que Expósito reenvío a un grupo de camioneros y a partir de allí el audio se viralizó y fuera de contexto.

En diálogo con nuestra emisora, Mario Rodríguez explicó que “con Juan Expósito somos amigos, nos vamos a pescar juntos y el me pidió que hagamos un audio para hacerle una broma al hermano de él, el audio se viraliza y ya saltan los corruptos como Aguilar para aprovechar la situación. Que vaya a la justicia”.

“Los camioneros me quieren, me apoyan, hemos cobrado una tarifa que no las cobramos durante años. No quiero que se viralice más esto, porque ellos están esperando la mínima para prenderse del éxito ajeno, no sé por qué no se preocupan por defender a sus trabajadores”, sostuvo Rodríguez.

En tanto que Juan Expósito manifestó que la situación “fue un desastre, fue un audio que le pedí a Mario para mi hermano, yo me confundí y lo mandé a un grupo y ahí se viralizó todo. Es ilógico lo que está pasando, es todo mentira, con Mario está todo bien pero bueno, queríamos dar la cara y decir que está todo bien, que es todo mentira lo que están hablando. Queremos que la corten ahí nomás”.

“Hubo una confusión entre nosotros, por ponernos a jugar con cosas simples terminó mal”, agregó Expósito.

Por último Rodríguez sostuvo que “vienen caminando en la sombra, les duele el éxito ajeno. El señor Aguilar dice que soy camionero hace poquito, yo nací camionero. ATCADE no existe más acá en Tres Arroyos, Aguilar te mando un saludo grande”.