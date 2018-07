Desde Bomberos agradecen el apoyo expresado en el Concejo Deliberante

El presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Eduardo Miqueleiz, se mostró agradecido por la preocupación expresada en el Concejo Deliberante ante el reclamo que se lleva adelante desde la Federación de Bomberos de la república Argentina.

“Se han solidarizado con nosotros y lo han debatido sin que hayamos pedido la gestión por lo que agradecemos que se estén preocupando en darnos una mano y se solidaricen”, expresó.

Miqueleiz explicó que se reclama la deuda del subsidio de 2017 (147 millones) y el de este año ya que todavía no se ha pagado (unos 615 millones). Además, “hay un saldo remanente de casi 15 millones del año 2008, que está judicializado, y tiene sentencia de la Corte de diciembre de 2017 en el que se reconoce el pago pero hasta ahora no se ha hecho efectivo”.

“Se está reclamando la actualización de esos pagos y se comenta lo de la reducción del fondo para los subsidios, aunque oficialmente no tenemos nada. La realidad es la falta de pago y por eso se impulsó el sirenazo del domingo”, explicó.

De modificarse la ley 25.054, en perjuicio del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), Miqueleiz consideró que “se nos va a reducir el ingreso y aparte todos los elementos que se usan son importados o tienen componentes importados en el 99,9 por ciento de los casos, por lo que la suba del dólar influyó muchísimo y se nos va a generar un cuello de botella importante”.

Anoche, a través de un proyecto surgido desde el Interbloque peronista, el que fue aprobado sin el apoyo de Cambiemos, el cuerpo deliberativo por mayoría rechazó el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en lo referido al aporte hacia los Bomberos Voluntarios.