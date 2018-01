Desde Cambiemos apuntan a seguir con la peatonal en fechas significativas

La peatonal parece haber llegado para quedarse a Tres Arroyos, con una excelente respuesta de los tresarroyenses durante el sábado 23 y una aceptable jornada durante el sábado 30, la peatonal de Tres Arroyos parece comenzar a establecerse para fechas significativas, aunque puliendo algunos detalles.

El concejal de Cambiemos, Enrique Groenenberg, manifestó en diálogo con LU 24 que “ayer caminamos la calle Colón junto a los secretarios del bloque, María Marta (Naveyra) y Adriel (Sorgue), para ver cómo había resultado el hecho de hacer la calle peatonal. Había gente que estaba muy de acuerdo y comerciantes que no. Era más factible el positivo que el negativo, por lo que vamos a seguir trabajando al respecto, hay muchas cosas para ajustar”

“El 31 según la información que hemos podido recaudar no fue tanta la afluencia como el 24 pero bueno eso es lógico ya que el 30, 31 no se hacen tantos regalos como el 24 y el clima tampoco acompañó, creo que hay que seguir trabajando. La peatonal con una circulación vehicular sería lo más lógico hoy, Tres Arroyos no está para una peatonal pura, la idiosincrasia del tresarroyense es andar en vehículo” explicó Groenenberg.

“Creo que tenemos que empezar a caminar más y sacarnos la costumbre de tanto andar en auto. Hay un comercio que estaba armando una carta para que sí se vuelva a hacer peatonal, creo que se puede seguir trabajando y armar algo simple, no hay que realizar un proyecto faraónico ni nada por el estilo”, sostuvo el concejal de Cambiemos, mientras que agregó que “hay que llegar a un buen término para todos. Había gente que nos marcaba lo lindo que es ver gente caminar por la calle y a los chicos jugando, hay que seguir trabajando en el tema para llegar a algo simple en fechas claves, como en el Día de la Madre, Reyes, Navidad, cuando las compras son masivas”.

Además ayer hubo una reunión con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar y el director de Turismo, Juan Moizzi, a lo que Groenenberg se refirió: “Tuvimos una excelente reunión y nos juntamos para poder trabajar en conjunto”.