Desde Cambiemos consideraron positiva la reunión de Vidal con Sánchez y vecinos de Claromecó

El presidente del HCD y concejal de Cambiemos, Matías Meo Guzmán, se refirió a la visita en la tarde de ayer de la gobernadora María Eugenia Vidal a Claromecó, y consideró positiva la misma, como también que autoridades locales y vecinos del lugar, hayan podido mantener un encuentro y tener la oportunidad de interiorizarla respecto a las necesidades del distrito. Sobre el escrache, dijo que no contribuye al debate democrático.

“Fue una visita interesante. Creo que todos quedaron satisfechos a pesar de que fue breve. Los vecinos de Claromecó, se fueron contentos; los que pudieron tomar contacto directo con ella por lo que pudieron hablar. Siempre es positivo que dirigentes de esta envergadura lleguen a las localidades para interiorizarse, obviamente sirven para que se lleven las inquietudes y necesidades de estos lugares. Pudieron expresarse todos, contaron sus historias, hicieron reclamos puntuales, y es bueno para que queden en agenda”, sostuvo el concejal.

En cuanto a los escraches concretados durante la visita de Vidal a Claromecó dijo que todos tienen derecho a expresarse y manifestar sus ideas públicamente y si se hace con respeto, es positivo.

“Creo que tiene que ver con la grieta, donde se adoptan posturas irreconciliables que no terminan de contribuir al debate democrático y termina más en uno de estilo futbolero y no de ideas, pero todos tienen derecho a manifestarse. Se hizo en el marco del respeto y eso no podemos juzgarlo. Siempre que se movilizan y hay este tipo de actividades, son auto convocadas o de algún partido político. Es parte del debate democrático”.

Meo Guzmán indicó además que de posibles candidaturas de Vidal “no sabemos nada. Ella es muy presente en las localidades, se moviliza mucho y es probable que pueda visitarnos a lo largo del año, pero no es que se sepa con certeza, sino que lo tomo por cómo se comporta normalmente en sus recorridos habituales”.