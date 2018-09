Desde el Frente de Izquierda convocan a una manifestación mañana en la plaza San Martín

El Frente de Izquierda de Tres Arroyos convoca para este martes a las 17:30 horas en la plaza San Martín, a una manifestación apoyando al paro nacional que se desarrollará durante la jornada de mañana.

A través de un comunicado, desde el FIT indicaron lo siguiente:

“Este martes 25 habrá un paro nacional que será contundente, con la presencia de millones de trabajadores que cansados de las políticas de hambre, desocupación y pobreza que propone el gobierno siguiendo los planes del FMI expresaremos nuestra bronca. Esto, a pesar de las centrales sindicales (CGT/CTA) que convocan a esta medida de forma aislada y sin ningún tipo de discusión con el conjunto del movimiento obrero, sabemos que lo hacen para descomprimir esa bronca y seguir impulsando su estrategia de "hay 2019" mientras el saqueo en curso continua devaluando nuestros salarios y condiciones de vida. Tres Arroyos no está siendo ajeno a ésta realidad y lo vimos con el cierre del supermercado planeta que dejó 22 familias en la calle, y con las amenazas de cierre en "Cereales Tres Arroyos" y las amenazas de despido en INTERSAR.

Por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda decimos que con estas medidas no alcanza, y desde nuestras agrupaciones en el movimiento obrero y estudiantil, llamamos a hacer el paro activo con movilizaciones en las principales plazas del país exigiendo un verdadero plan de lucha que ponga en movimiento toda esa bronca para ponerle fin a los planes de entrega y ajuste del gobierno.

Desde nuestro espacio pensamos que para terminar con esta crisis tenemos que plantear un pliego de medidas de emergencia empezando por, el no pago de la deuda externa, que el año que viene se llevará más de 750 millones del presupuesto, ésta medida debe estar acompañada por confirmar una banca estatal única bajo control de los trabajadores y el monopolio estatal del comercio exterior, es de la única manera que las multinacionales, los bancos y los grandes empresarios argentinos del campo y la ciudad dejen de fugar millones y millones de dolares al exterior generando un agujero negro en nuestra economía, con todos estos recursos se podrían aumentar los presupuestos en salud, educación, obras publicas, ciencia y todo lo que el gobierno dice que hay que ajustar, así podríamos empezar a pensar en sacar al país del atraso y la dependencia al que lo han sumido los distintos gobiernos que han dirigido nuestros destinos a lo largo de la historia. También planteamos el apoyo a las luchas en curso como la del astillero, la de los docentes y estudiantes en defensa de la educación pública , la de los trabajadores de luz y fuerza en Córdoba y todas las que se están desarrollando a lo largo y ancho del país incluidas las mencionadas de nuestra ciudad.

Por todo esto convocamos a las 17:30hs en Plaza San Martin”.